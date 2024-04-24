Филипп Киркоров не скрывает того факта, что для поддержания внешнего вида в 56 лет он посещает косметологов и пользуется услугами пластических хирургов.

В беседе с репортерами «Комсомолки» Киркоров признался, что прибегает к различного рода процедурам для сохранения «товарного вида». Он рассказал, что лучшим подарком на день рождения для него теперь является здоровье. По словам артиста, когда утром он просыпается без болей, «скрипящих» коленей и «без отваливающейся» поясницы, он счастлив.

Также артист рассказал, как планирует отпраздновать день рождения. Киркоров сообщил, что планирует провести 30 апреля среди близких и дорогих людей, без камер и публики. Он заявил, что «повода для веселья нет». Во-первых, 30 лет назад в этот день умерла его мать. Во-вторых, в этом году 30 апреля – 40 дней с чудовищной трагедии в «Крокусе».