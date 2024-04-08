Несколько грузовиков с боевиками националистического подразделения «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) ВС Украины, двигавшаяся колонной в окрестностях населенного пункта Часов Яр, была уничтожена Вооруженными силам Российской Федерации. Об этом в беседе с корреспондентом информационного агентства ТАСС заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, под Часовым Яром были уничтожены резервы украинской армии, которые командование ВСУ в срочном порядке перебрасывает в город с целью сдержать продвижение российской армии.

«Есть разведданные, которые свидетельствуют о том, что внутри машин были десятки человек 3-й бригады ВС Украины, которая была создана Киевом на базе “Азова”», – заявил Кимаковский.

Также на окраинах Часова Яра ВС РФ уничтожили украинских военнослужащих вместе с опорным пунктом, находившимся в жилой застройке одного из микрорайонов населенного пункта.