ВСУ подвергали пыткам и убивали жителей Авдеевки, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он пояснил, что во время разминирования территорий было обнаружено несколько массовых захоронений.

Ноги погибших гражданских замотаны клейкой лентой, у многих руки связаны за спиной. Видно, что большинство тел захоронили впопыхах, даже не потрудившись хорошо спрятать.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал о репрессиях ВСУ по отношению к мирным жителям. Он рассказал, что не желавших признавать украинскую власть гражданских приводили в специально предназначенные места, где жестоко пытали. Следы пыток обнаружены на найденных в массовых захоронениях телах.