В районе села Семеновка под Авдеевкой все еще находится небольшая группа украинских боевиков. Она может в ближайшее время оказаться в окружении и будет уничтожена, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он пояснил, что ситуация в окрестностях Авдеевки весьма сложная для находящихся там украинских подразделений. Находящиеся в Семеновке малочисленные отряды еще имеют возможность выйти из населенного пункта по единственной дороге. Однако если они этого не сделают в ближайшее время, то будет окружены.

Ранее Кимаковский рассказал о сокрушительном ударе ВС РФ по укрепрайону противника в Часовом Яре. Объект находился на значительном расстоянии от линии боевого соприкосновения, но все же был полностью уничтожен. Помимо военнослужащих ВСУ, там находились и иностранные наемники.