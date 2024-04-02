Начиная с 2014 года населенный пункт Часов Яр является важным логистическим центром для Вооруженных сил Украины. Однако по мере приближения к городской черте российских сил стратегическое значение населенного пункта для Киева снижается. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, подразделения Вооруженных сил Российской Федерации вплотную подошли к городской застройке Часова Яра. Передовые отряды российских сил находятся в километре от городской черты, что позволяет ВС РФ взять под огневой контроль основные дороги снабжения украинской группировки сил в Часовом Яре.

Советник главы ДНР отмечает, что противнику уже практически невозможно использовать расположенные в городе склады для снабжения своих подразделений на фронте. Российская армия взяла под плотный огневой контроль практически все дороги в окрестностях населенного пункта, поэтому стратегическое значение города для ВСУ снижается с каждым днем, а вероятность начала городских боев растет.