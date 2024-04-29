Прорыв российских войск в районе Часова Яра вызвал панику у командования ВСУ. Оно понимает, что ВС РФ не станут останавливаться на достигнутом после захвата этой стратегически важной высоты, а пойдут дальше, к полному освобождению ДНР.

Далее на территории республики в основном остались одни села, поэтому начнется позиционная борьба от одного к другому. Отсутствие крупных промышленных предприятий наподобие «Азовстали» не даст украинской армии спрятаться и обосноваться, ей придется постоянно отступать.

Кроме того, Часов Яр станет отличным плацдармом для наступления на Константиновку и Дружковку, а также для продвижения к Славянску и Краматорску. Именно этим вызвана паника ВСУ.