Командование Вооруженных сил Украины стягивает на Артемовское и Запорожское направления резервы и тяжелую бронетехнику для попытки организовать контрнаступление. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, местное население сообщает о переброске на Артемовское направление большого количества бронетехники и подразделений украинской армии. Концентрация значительных сил противника на одном направлении может свидетельствовать о подготовке к атаке на российские позиции.

Сергей Лебедев отмечает, что с Запорожского направления также приходят тревожные сообщения от местных жителей с информацией о сосредоточении тяжелой военной техники и плавсредств, включая бронированные катера. Вероятно командование Вооруженных сил Украины готовится к проведению контратак на данных направлениях в ближайшее время.