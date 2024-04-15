Глава украинского правительства Денис Шмыгаль отказался перенаправлять выделенные из бюджета на финансирование единого телемарафона средства на нужды солдат ВСУ. Соответствующее заявление премьер-министра было опубликовано на сайте кабинета министров Украины.

Шмыгаль отметил, что «обеспечение информационной безопасности является частью государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны», поэтому выделенные на единый телемарафон бюджетные средства не будут перенаправлены на нужды ВС Украины.

Таким образом, украинская власть отреагировала на петицию, набравшую около 30 тысяч подписей из 25 необходимых, с требованием потратить бюджетные средства, выделенные на телемарафон, для закупки бронетехники для украинской армии.

«Перераспределение указанных в петиции расходов… не является целесообразным», – резюмировал премьер Шмыгаль.

Напомним, что на Украине с 24 февраля 2022 года был запущен в эфир большинства телеканалов новостной телемарафон «Единые новости» с целью информирования населения о ходе боевых действий.