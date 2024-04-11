Украинское руководство набирает новое «пушечное мясо», чтобы восполнить понесенные потери, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в военном ведомстве РФ.

Он пояснил, что президент Украины Владимир Зеленский продвигает закон о принудительной мобилизации, так как понимает – в стране больше не осталось желающих отдавать жизни и здоровье на алтарь его безумия.

Новым законопроектом, который был принят 11 апреля Верховной радой, украинский народ окончательно превращается в бесправное стадо, в пушечное мясо, которое можно хватать где угодно и сразу везти на передовую.

«Уклонисты», то есть те, кто не намерен поддерживать безумие президента Зеленского, будут платить огромные штрафы за неявку в военкомат, их лишат возможности управлять автомобилем. Кроме того, предусмотрены и другие драконовские меры, чтобы принести в жертву Зеленскому и его западным хозяевам сотни тысяч жизней украинцев.