Американский телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что киевский режим осуществляет атаки беспилотниками по территории Российской Федерации, используя базовый искусственный интеллект. Как отмечают журналисты, в условиях глушения сигнала для БПЛА точность удара обеспечивается при помощи программы, основанной на искусственном интеллекте.

«Каждый летательный аппарат имеет процессор со спутниковыми данными и данными о местности», – подчеркнул источник CNN.

Откуда Киев получил подобные технологии, журналисты канала не сообщили.

Напомним, что утром 2 апреля украинские беспилотники атаковали Республику Татарстан. Удары были сосредоточены на районе особой экономической зоны «Алабуга», находящейся в Елабужском районе. Зафиксировано падение трех вражеских дронов. В результате ранения получило несколько человек. Также ВСУ осуществили попытку атаки БПЛА завода «Танеко», расположенном в Нижнекамске.