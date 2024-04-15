Голливудский актер, звезда франшизы «Матрица» 59-летний Киану Ривз появился в компании своей возлюбленной, художницы Александры Грант на гала-концерте МОСА в Нью-Йорке. Знаменитости не стали скрываться от журналистов и с удовольствием позировали перед фотокамерами. Соответствующие фотографии опубликовало издание Daily Mail.

Для мероприятия Киану выбрал классический темно-синий костюм, под который надел темно-серую рубашку с галстуком. Также актер накинул на шею длинный серый шарф. Яркой деталью в образе артиста светло-рыжие ботинки. Его спутница – Александра Грант выбрала для выхода в Свет женственное голубое платье в пол с эффектными разрезами по бокам на талии и глубоким V-образом вырезом в области декольте. Художница заколола свои волосы назад, а образ дополнила серебристым клатчем и элегантными украшениями.

Пара не только с удовольствием позировала перед фотографами, но и не стали скрывать своих нежных чувств друг к другу. Актер не только все время обнимал Александру за талию, но и решил поцеловать ее прямо перед камерами.