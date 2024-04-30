Принцесса Уэльская Кэтрин и ее супруг наследный принц Уильям опубликовали в социальных сетях снимок, который ранее не был доступен широкой общественности. Фото было сделано в день бракосочетания Кейт и Уильяма. Публикацию семейного фото королевские особы сделали в честь 13-й годовщины своей супружеской жизни.

На снимке принцесса Уэльская предстала в своем кружевном свадебном платье, от британского бренда Alexander McQueen. Этот наряд специально для Кейт создавала дизайнер модного дома – Сара Бертон. Принц Уильям был изображен в традиционном для монаршего принца костюме.

29 апреля 2011 года Кейт Миддлтон вышла замуж за британского принца Уильяма, наследника на британский престол. Венчание проходило в период царствования ныне покойной королевы Елизаветы II. Торжественная церемония состоялась в Вестминстерском аббатстве в столице Великобритании. На свадьбу было приглашено 1900 гостей, среди которых были высокопоставленные лица, политики, знаменитости, а также близкие друзья пары.