Принц Уэльский Уильям и его супруга Кэтрин публично поздравили своего младшего сына Луи с 6-летием. Кейт опубликовала снимок в популярной социальной сети. На фото наследник королевской семьи лежал на пледе, улыбаясь в камеру. Мальчик был одет в светлую клетчатую рубашку и синие шорты. Автором снимка являлась Кейт Миддлтон. Члены королевской семьи поблагодарили всех поклонников за теплые поздравления принца Луи с днем рождения.

Ранее стало известно о серьезной болезни принцессы Уэльской. Кейт Миддлтон на длительный период исчезла из поля зрения общественности. Королевская семья сообщила, что принцесса была госпитализирована в лондонскую больницу в январе текущего года на плановую операцию. С тех пор о супруге наследника британской короны ничего не было известно. Многие даже начали выдвигать различные конспирологические теории.

22 марта Кейт Миддлтон публично призналась, что у нее была обнаружена онкология. Принцесса Уэльская попросила отнестись с пониманием, почему она долго не выходила на связь. Супруга принца Уильяма сообщила, что проходит курс химиотерапии.