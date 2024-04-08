Российские войска вряд ли будут наступать на Харьков, хотя для Киева это было бы крайне выгодно. Ведь в случае наступательной операции ВС РФ основательно бы увязли в боях, уверен экс-депутат харьковского горсовета Константин Кеворкян.

Он пояснил, что в Харькове проживает полтора миллиона человек, там есть весьма обширная промзона, метрополитен, больше двадцати тысяч домов. Даже при самом успешном исходе наступления ВС РФ все равно увязли бы в городе надолго. Причем даже в случае его освобождения никакого преимущества они бы не получили.

По мнению Кеворкяна, российские ВС намерены действовать иначе. Они продолжат уничтожать живую силу ВСУ, что сейчас намного эффективнее, чем бессмысленный штурм огромного города, а затем будут окружать Харьков через Люботин и Богодухов. Однако для этого ВС РФ должны собрать на этом направлении крупную группировку войск, который на данный момент не наблюдается.