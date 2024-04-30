Солистка группы A’Studio Кети Топурия опубликовала серию снимков со своим сыном Адамом, рожденным в браке со вторым супругом, советником главы Чечни, Львом Деньговым. Соответствующими фотографиями артистка поделилась в социальных сетях. Знаменитая мама держала сына на руках во время полета. Адам обнимал и целовал свою маму. Артистка скрыла лицо своего сына от камеры.

Кети Топурия летала в отпуск за границу вместе со своими детьми. Певица предпочла лететь на частном самолете бизнес-класса.

В начале апреля стало известно о третьей беременности Кети Топурии. Артистка опубликовала в соцсетях снимок с заметно округлившимся животом. Поклонники поспешили поздравить 37-летнюю певицу со скорым пополнением в семье.

Кети Топурия с 2020 года замужем за Львом Деньговым, российским и белорусским общественным деятелем, советником главы Чечни. В 2021 году у пары родился сын Адам. У Кети также есть старшая дочь Оливия от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом.