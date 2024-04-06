Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что во время весеннего призыва в нынешнем году военнообязанные могут получить одновременно две повестки – электронную и бумажную. По его словам, в этом случае следует взять бумажную повестку и пойти в военный комиссариат.

Депутат подчеркнул, что повестка на бумажном носители и в электронной форме полностью идентичные, поэтому никакой путаницы произойти не может.

«Что написано в электронной, то написано и в бумажной (повестке – ред.), – объяснил Картаполов.

Напомним, что единый реестр воинского учета, разрешающего оповещать призывников при помощи повесток в электронной форме, был создан на основе указа президента России Владимира Путина, подписанного в апреле 2023 года. С момента появления повестки в личном кабинете повестка считается уже врученной. Если после получения этого документа призывник не явится в военкомат, то на него будет наложен ряд ограничений, среди которых запрет выезда за рубеж, вождение автомобиля, оформление сделок с недвижимостью.