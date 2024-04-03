Зеленский окончательно утратил связь с реальной действительностью и виной всему его увлечение наркотиками. Так депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов прокомментировал заявление украинского президента о мобилизации в России 300 тысяч человек к 1 июня 2024 года.

«Кокаин — страшная сила!», – заявил глава комитета Государственной думы по обороне.

Он отметил, что Зеленскому стоило бы провериться на наличие психических заболеваний, так как некоторые его заявления явно указывают на проблемы со здоровьем.

Ранее другой депутат Андрей Гурулев назвал Владимира Зеленского «чучелом» за то же высказывание о мобилизации и отметил, что российские ВС постоянно набирают добровольцев на контракт и в дополнительной мобилизации не нуждаются.