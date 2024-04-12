Один из кандидатов в мэры столицы Британии выдвинул инициативу по созданию для каждого жителя Лондона криповалютного токена на сумму 100 фунтов стерлингов. Брайан Роуз заявил об этом 11 апреля, чем вызвал достаточно бурное обсуждение среди СМИ и населения.

Согласно предложению Роуза, необходимо сформировать специальный фонд ликвидности в размере 1 миллиард футов стерлингов, которые были собраны путем единовременного налога на прибыль финансовых организаций в Лондоне.

Новый криптовалютный токен уже даже получил нетривиальное название LONDON. Цель, которую преследуют его создатели, – это возможность использования для получения городских услуг, например, оплаты за парковку, коммунальных платежей, проезд в городском транспорте. Представители предвыборной кампании Роуза сообщили, что данная система позволит жителям британской столицы управлять своими финансами с помощью мобильных устройств.