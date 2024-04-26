Канадский министр обороны У. Блэр заявил, что Киев получит от Оттавы $2,1 млн для размещения на украинской территории производств по выпуску дронов.

В заявлении Блэра подчеркивается, что Канада впервые выделяет Киеву деньги на выпуск военных беспилотников с условием, что производства будут размещены на украинской территории. В сообщении также подтверждается готовность Оттавы присоединиться к чешской инициативе и выделить $9,5 млн для совместных закупок снарядов для украинской артиллерии.

Ранее стало известно, что канадские власти переправят на Украину более 800 многоцелевых дронов SkyRanger-R70. На этот пакет помощи Канада выделит $70 млн. Дроны данного типа могут нести до трех с половиной килограммов полезной нагрузки, в том числе снаряды. Ожидается, что канадские дроны начнут поступать на Украину в ближайший месяц.