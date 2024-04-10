Основное условие долговечности, хорошей сохранности и привлекательного внешнего вида одежды — правильный уход. Некоторые изделия из натуральных или искусственных тканей требуют деликатного обращения, применения специальных средств.

Стиральные машинки сегодня имеются почти в каждой семье. Рачительные хозяйки стараются стирать дома, чтобы сэкономить семейный бюджет. Но не во всех случаях такая экономия выгодна и оправдана. С особо дорогих предметов гардероба, созданных из нежного, хрупкого материала, следы загрязнений требуется удалять с профессиональным подходом. Справиться с трудностями помогает химчистка: https://prachka.com/khimchistka/.

Основные категории вещей для химчистки

Рекомендации производителя относительно возможности стирки располагаются на ярлыке. Символы означают запрет, разрешение на ручную или стирку в полуавтоматической машине.

На бирке есть знаки, рекомендующие или запрещающие химическую очистку. Изучение и использование важных советов помогает снизить вероятность повреждения вещей.

Существует ряд категорий, которые разрешается приводить в порядок только способом профессиональной сухой чистки. Рассмотрим, что именно нельзя стирать вручную или в домашней стиральной машине.

Изделия из натурального меха

Шубы, дубленки, шапки, муфты, палантины требуют бережного ухода. Технология изготовления меховой продукции предусматривает специальную пропитку мездры – кожаной основы. Она не должна пересыхать, мокнуть, иначе это приведет к деформации, гниению. Попытка постирать собственноручно неизбежно нарушит состав пропитки, от чего пострадает прочность и внешний вид изделия.

Технологи химчистки обрабатывают мех растворами, позволяющими избавиться от грязи без повреждения мездры. В процессе ухода также наносится состав, предохраняющий от моли и ей подобных врагов меха.

Верхняя одежда с подкладкой

Пальто, плащи, пуховики и куртки с наполнителем требуют особого ухода. Дорогие горнолыжные комбинезоны с мембранными технологиями также нуждаются в грамотной щадящей и эффективной очистке, повышающей износостойкость.

Подкладка шьется совершенно из другой ткани, чем верхняя часть изделия. Поэтому при обычной стирке она может сесть. Это приведет к деформации.

Кашемир, шерсть рискует сваляться, дать усадку. Птичий пух, промокнув, образует комки. А в случае с утепленной паркой с опушкой стирка приведет к плачевному результату.

Деликатные ткани

Любимой шелковой юбке или блузке можно нанести непоправимый вред, стирая в машинке. Шелк, который создается тутовыми шелкопрядами, очень чувствителен к уровню рН в воде, бытовой химии. Лучше не рисковать и отдавать дорогие наряды в химчистку.

Одежда со сложной отделкой

Дизайнеры часто комбинируют модели из совершенно разнофактурных материалов:

замша и льняное полотно;

кожа и вязаный трикотаж;

шерсть плюс кожа;

мохер + пайетки;

трикотаж ручной вязки с нашитым кружевом.

Вариаций встречается бесконечное количество. Все зависит от полета фантазии дизайнеров.

В куртке полочки могут быть выполнены из мягкой кожи наппа, а рукава и воротник — из трикотажа. Прелестные блузки шьют из кружевного полотна, скомбинированного с шелком или вискозой.

Ухаживать за такими изделиями — сложная задача. Лучше ее доверить профессионалам.

Мужские пиджаки и костюмы

Технология пошива пиджака предусматривает дубляж деталей полочек прокладкой на клеевой флизелиновой основе. Стирка в машине с высокой температурой может привести к отслоению, растворению клея. Основа разрушится, флизелин отклеится, порвется. Полочки пиджака деформируются. Их невозможно будет отгладить.

Если применить щадящий режим стирки, останутся пятна, залоснившиеся участки в воротниковой зоне, на обшлагах, локтях и т. д. Женский костюм часто пачкается тональным кремом, помадой, которые сложно отстирать самостоятельно.

Если воздействовать на пятно салфеткой со специальным пятновыводителем, изменится тканевый ворс. Остается светлая окантовка там, где отчищали испачканное место. Технолог химчистки подберет правильный состав для обработки вещи, высушит ее в нужном режиме.

Преимущества химчистки

Хорошая химчистка с современным оборудованием и квалифицированными технологами помогает сохранить дорогостоящие, брендовые наряды, избавляя их от загрязнений и следов эксплуатации.

Рекомендации по уходу за одеждой

Уберечь от порчи, уменьшения размера, деформации предметы одежды помогает бережный уход за ними.

Посадив на шелковую, шифоновую блузку пятна от кофе, вина, помады, тонального крема, не следует бросать ее в корзину для грязного белья на неделю до следующей стирки.

Верхняя одежда должна подвергаться чистке после окончания холодного сезона, а не перед наступлением новой осени или зимы. Пальто, плащи, шубы, пиджаки необходимо очищать от потожировых отделений, обрабатывать специальной пропиткой от моли и прочих вредителей. Иначе до нового сезона носки вещь может быть испорчена окончательно.

Бирки на одежде с обозначением символов по надлежащему уходу не следует удалять. На них указаны важные рекомендации по допустимой температуре, возможности отбеливания, необходимости сухой химчистки или мокрой аквачистки.

Подведем итоги

Специалисты химчистки имеют необходимые химикаты, сложное оборудование. Главное — умеют грамотно пользоваться всеми современными средствами.

Дорогостоящие меховые, кожаные, комбинированные или изделия из нежных материалов требуют особенного ухода, какой невозможно в полной мере обеспечить в доме или квартире. Не говоря уже о громоздких вещах, которые просто не удастся разместить в бытовой «стиралке», привести в порядок ручным способом. Речь идет о коврах, пледах, покрывалах, шторах, некоторых постельных комплектах. На выручку приходит химчистка.