Две мировые державы – КНР и США сейчас продолжают проведение экономических переговоров. Визит министра финансов США Джанет Йеллен является поводом полагать, что между странами все больше и больше нарастает напряжение. Во время своего визита Джанет Йеллен планирует встретиться с высокопоставленными лицами КНР и ключевыми экономическими советниками руководства страны.

Одной из основных причин визита американского министра финансов являются обвинения Китая со стороны США в том, что экономика Поднебесной вредит мировому рынку товаров. В частности, речь шла об электромобилях, литий-ионных батареях, солнечных панелях. По мнению американской стороны, из-за субсидирования экспорта есть вероятность нарушения конкуренции с КНР.

В свою очередь, Китай отвергает все обвинения США, указывая на наличие налоговых льгот в отношении электрокаров, в результате чего исключается ряд моделей китайского производства. Однако Пекин подчеркнул о своей готовности урегулировать разногласия с Вашингтоном в ходе предстоящих переговоров.