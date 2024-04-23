Известный российский актер Сергей Жигунов в последнее время пропал из поля зрения широкой общественности. Он долго не появлялся ни в каких проектах и на светских мероприятиях. Однако время от времени Жигунов все же дает о себе знать.

Стало известно, что артист проживает со своей новой супругой Викторией Ворожбит, с которой он вступил в официальный союз в 2021 году. По словам актера, изначально их отношения были исключительно профессиональными. Виктория была помощницей Жигунова в рамках фестиваля «Утро Родины», но постепенно их отношения стали романтическими. Поклонники актера не раз отмечали, что Виктория Ворожбит внешне напоминает актрису Анастасию Заворотнюк, с которой Жигунову приписывали роман во времена работы над сериалом «Моя прекрасная няня».

В свободное время 61-летний артист любит заниматься садоводством на своем участке в Московской области. Также ему по душе рыбалка.

С начала специальной военной операции ВС РФ на Украине Сергей Жигунов выражал свою поддержку России. В связи с этим, украинское руководство внесло артиста в свой санкционный список.