Издание «Коммерсантъ» решило разобраться, почему российская власть 200 лет назад решила передать Аляску американцам. В апреле 1824 года российский император Александр I подписал российско-американскую конвенцию, разграничивающую сферы влияния двух стран. Управляющие российской колонией за океаном просили императора оградить данные территории от хищения иностранными купцами. Однако подписанный Александром I документ не смог сыграть России на руку, а положил начало пути к потере Аляски навсегда.

Российско-американская компания не могла противодействовать контрабанде иностранных торговцев. Они выменивали у индейских племен пушнину, чем ограничивали деятельность Российско-американской компании пределами промыслов.

«Ни к чему не привели и попытки уладить вопрос о контрабандной торговле в русских колониях путем дипломатических переговоров, начатых еще в 1810 году», – пишет автор материала.

В свою очередь, государственный секретарь Джон Куинси Адамс написал письмо чрезвычайному и полномочному посланнику России в Соединенных Штатах действительному статскому советнику П. И. Полетике, в котором говорилось, что указ российского императора сильно затрагивает права граждан США.