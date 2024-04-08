Русскоязычный сегмент интернета 7 апреля 2024 года отпраздновал очередной юбилей – 30 лет с момента основания доменной зоны .ru. По мере развития IT-технологий менялся и внешний вид отечественных сайтов. С помощью сервиса archive.org можно посмотреть, как менялся дизайн русскоязычных сайтов со временем.

Доменная зона .ru была основана 7 апреля 1994 года, но сервис archive.org позволяет посмотреть на архивные копии страниц популярных сайтов с 1996 года. Тем не менее, в середине 90-х годов внешний вид сайтов менялся не так часто.

Например, на прикрепленном к статье изображении можно увидеть, как поменялся не только внешний вид популярного российского поисковика «Яндекс», но также насколько вырос функционал русскоязычного портала. С помощью сервиса можно оценить изменения в дизайне и других популярных порталов. Можно увидеть, как менялся внешний вид сайтов «Рамблер», социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассников».