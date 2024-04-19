Хакеры Anonymous похвалились взломом Минюста Израиля. Они заявили, что якобы похитили информацию, которая, возможно, имеет отношение в ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля).

Jerusalem Post со ссылкой на заявление хакеров пишет, что они якобы выкрали больше 20 Гб информации. Речь идет о 233 файлов, содержащих разные документы якобы о военных ЦАХАЛ. Файлы записаны в разных форматах – PDF, Word, PowerPoint и пр. В заявлении хакеры показали фрагменты украденных документов. В статье подлинность данных фрагментов названа сомнительной.

Внутренняя служба безопасности ЦАХАЛ заявила, что вероятность взлома баз данных приближается к нулю. Если бы даже хакерам удалось взломать серверы ЦАХАЛ, то они не получили бы доступ к секретным документам. Возможно, в руки хакеров попали документы, хранившиеся на гражданских серверах. В статье говорится, что заявление об атаке Anonymous может быть частью информационно-психологической атаки на ЦАХАЛ.