Компания JBL презентовала в Китае солнцезащитные очки с функцией прослушивания музыки и приема звонков. Новинка под названием Yinyue Fan доступна для приобретения на китайском рынке за 155 долларов.

Специалисты компании использовали технологию направленного звукового поля при разработке аудиоочков с целью минимизировать любые утечки звука. Производитель отмечает, что владельцы нового гаджета не будут надоедать окружающим прослушиванием музыки.

Встроенные в очки двойные микрофоны с функцией интеллектуального подавления шума позволят владельцам Yinyue Fan общаться по телефону в общественных местах без особых проблем. Вес нового гаджета составляет всего 52 грамма. При этом вмонтированные в очки линзы блокируют ультрафиолетовые лучи, а вмонтированные в дужки металлические шарниры обеспечат долговечность конструкции.

Подключение к смартфону аудиоочков обеспечивается беспроводной технологией Bluetooth 5.2. Корпус устройства выполнен по стандарту IP54, обеспечивающий гаджету защиту от пыли и влаги. Для заказа доступны очки округлой и квадратной формы.