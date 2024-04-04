Боевые дроны «Исламского сопротивления в Ираке» нанесли удары по авиабазе израильской армии на севере страны, сообщило издание «Царьград». Эта атака стала ответом Тель-Авиву за авианалет на генеральное консульство Ирана в Сирии.

«Израильский режим (…) получит от нас решительный ответ», – заявил официальный Тегеран после израильской атаки.

Напомним, в результате удара по консульству погибли два генерала и пять офицеров КСИР. Россия выступила с осуждением действий Израиля, а также попыталась созвать Совет безопасности ООН. Однако Соединенные Штаты и Великобритания не захотели выступать против Тель-Авива.

Эксперты предполагают, что удар по аэродрому «Рамат-Давид» — это только начало. Иран готов нанесли Израилю сокрушительные удары возмездия за убийство своих соотечественников.