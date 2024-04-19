Израиль атаковал ракетами иранский город Исхафан в качестве атаки на недавний обстрел дронами и ракетами. Сообщается, что взрывы гремели у 8-й базы ВВС Ирана, а также у аэропорта.

Сообщается, что ракеты перехвачены комплексами противовоздушной обороны. Над Исхафаном, Тегераном и Ширазом временно приостановлены любые полеты.

В районе аэропорта Исхафана все еще звучат звуки, напоминающие взрывы, проводится специальное расследование для выяснения всех обстоятельств израильской атаки.

Командующий подразделениями КСИР по обеспечению безопасности ядерных объектов Ирана Ахмад Хакталаб 18 апреля заявил, что Тегеран в случае агрессии Израиля атакует израильские ядерные объекты, местоположение которых доподлинно установлено. В ответ Тель-Авив атаковал страну ракетами.