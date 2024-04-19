Иерусалим не планирует официально брать на себя ответственность за удары по территории Ирана 19 апреля. Это решение принято по стратегическим соображениям, так как атака была ответной, сообщило издание The Jerusalem Post.

«Око за око, зуб за зуб. Израиль нанес ответный удар так, как атаковали его», — пояснили авторы публикации.

Власти Израиля воспринимают атаку как «взрыв на заводе» Ирана, то есть как своеобразный «несчастный случай» и не собираются нагнетать напряженность. Они продемонстрировали, что способны атаковать объекты внутри Ирана с применением авиации.

Напомним, взрывы гремели в аэропорту иранского города Исхафана, а также в Кехджаваристане, где располагается одна из баз ВВС. ПВО отразила все атаки, серьезных разрушений на земле нет, сообщили в КСИР.