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Израиль в условиях строгой секретности готовится отражать возможную атаку беспилотников и ракет Ирана.

Арабское издание Elaph со ссылкой на представителя структур безопасности одной из западных стран сообщает, что после удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске (Сирия) Тегеран может атаковать десятки самых различных целей в ответ.

Для этого уже подготавливаются не только беспилотные аппараты, но и баллистические ракеты.

Тель-Авив понимает опасность подобных угроз и поэтому готовиться к отражению атак. Он ведет подготовку дронов дальнего действия, а также многоцелевых истребителей. При этом отрабатываются возможные удары даже по ядерным объектам Ирана.

По мнению экспертов, такие атаки Израиля могут стать причиной Третьей мировой войны с использованием ядерного вооружения.