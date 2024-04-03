Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) призналась, что пластические операции не позволят ей выступать в привычном ритме.

В феврале R&B-певица сообщила, что планирует сделать липосакцию живота, а при помощи удаленного с живота жира увеличить ягодицы. За месяц до этого Бьянка обратилась к эндокринологу, который помог ей начать лечение гормональных сбоев. В результате певица сбросила 32 кг.

Артистка сообщила, что восстанавливаться после пластики нужно не меньше двух месяцев. Но у нее очень много работы. Она не может отменить концерты. Должна снимать клип и записывать песни.

Из-за ограничений в физической активности, которые нужно соблюдать после пластики, Бьянка будет на сцене только петь. Фанаты не увидят ее зажигательных танцев. «Буду стоять. Но главное, что зрители услышат мои песни», – сказала Бьянка в беседе с The Voice.