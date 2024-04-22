После длительного перерыва популярный актер и телеведущий Иван Ургант впервые посетил публичное мероприятие – вечеринку Ксении Китаевой, где артист выступил в составе музыкальной группы Grisha Urgant. Соответствующий видеоролик был опубликован авторами Телеграм-канала «Антиглянец».

«Иван Андреевич у Ксюши Китаевой очень душевный, ждем его возвращения хотя бы в качестве певца», – подписали опубликованные кадры авторы Телеграм-канала.

Иван Ургант в составе музыкальной группы Grisha Urgant исполнил несколько композиций на светском мероприятии. При этом публика приняла пропавшего из публичного пространства артиста очень тепло. Недавно генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст публично поздравил Урганта с 46-летием.

По слухам, уже в начале осени в эфире «Первого канала» уже осенью могут выйти первые выпуски программы «Вечерний Ургант». Хотя официального подтверждения данной информации пока нет.