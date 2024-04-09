Накануне в Риме прошел первый показ документального фильма «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» телеканала RT. Итальянский журналист Винченцо Лоруссо, побывавший в Луганске в начале СВО, рассказал, как украинские националисты пытались сорвать премьеру фильма. Об этом сообщает РИА Новости.

«Группе украинцев, которые оскорбляли участников показа, плевали в них, скандировали «Слава Украине!», не удалось испортить и сорвать мероприятие», – рассказал Лоруссо.

По словам итальянского журналиста, озвучившего фильм на родном языке, несмотря на отсутствие сообщений о предстоящей премьере в местных СМИ, на показе собралось более 120 человек. Как рассказала супруга Винченцо Светлана, зал был полностью заполнен. Она подчеркнула, что большинство российских документальных проектов недоступно итальянской аудитории. Поэтому люди, пытающие узнать иную версию происходящего конфликта, которую никогда не озвучат местные СМИ, очень показа фильма в кинотеатре.