Реально применяемых в интернете схем мошенничества на самом деле очень мало. Аферисты лишь используют разные «обертки» для них, не стремясь изменять сам способ обмана, рассказал «Ленте.ру» директор по развитию Департамента спецсервисов Solar Александр Вураско.

Самый популярный у мошенников метод обмана представляет собой разнообразные розыгрыши подарков. Это могут быть призы от известных магазинов, бонусы от банков и многое другое. Но суть всегда одна и та же.

Потенциальной жертве сообщают, что она получила крупный выигрыш. Но забрать его можно только после ввода данных банковской карты. Аферисты играют на позитивных эмоциях, вынуждая посетителя сайта «отключить логику» и выполнить все условия. Однако результатом оказывается только опустошение банковского счета.

На негативных эмоциях играют в основном телефонные мошенники. Они звонят от лица службы безопасности банка, мобильных операторов, представителей правоохранительных органов и ФСБ, сотрудников портала «Госуслуги» и так далее. Смысл остается одинаковым – потенциальной жертве рассказывают о серьезной проблеме, которую необходимо как можно скорее решать – сообщать данные карты, переводить средства на «безопасный счет».