В случае потери или кражи смартфона необходимо сразу обратиться к оператору мобильной связи. Он заблокирует сим-карту, благодаря чему злоумышленники не получат доступ к банковским счетам, рассказал “Газете.ру” старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов «Мегафона» Борис Лопатин.

Он пояснил, что пренебрегать защитой симки ни в коем случае нельзя. Лучше всего устанавливать на нее сим-код – тогда в случае кражи телефона злоумышленники не смогут воспользоваться номером.

Если же украденный или потерянный телефон был заблокирован, а сим-карта не защищалась, ее могут просто установить в другой аппарат и получить доступ ко всем сервисам и банковским приложениям. Поэтому нужно сразу связаться с оператором и попросить заблокировать номер.

Также у сотрудника компании-оператора можно заказать детализацию всех действий, совершенных с номера с момента кражи телефона.