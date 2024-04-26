Российская певица Татьяна Куртукова, исполнительница хита «Матушка-земля» дала интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!». Артистка рассказала, что дала своей дочери очень необычное имя. По словам Татьяны, она подбирала имя ребенку с учетом сложного отчества. Ей хотелось, чтобы имя и отчество гармонично сочетались друг с другом.

«Мою дочь зовут Евника. Евника Никитична. Это полная форма имени Ника. Реально существующее, не придуманное. Мы с мужем вместе выбрали», – рассказала певица.

По ее словам, это имя звучит благородно, красиво, к тому же оно имеет хорошее значение. Татьяна рассказала, что со своим супругом познакомилась еще в школе. Однако во времена учебы практически не общались. Через десять лет он нашел ее в соцсетях и предложил встретиться.

Куртукова отметила, что с тех пор между ними завязался роман, переросший в серьезные отношения. Некоторое время влюбленные находились на расстоянии. Ее будущий супруг учился в Англии, а она летала к нему на свидания.

Татьяна Куртукова подчеркнула, что, несмотря на образование за границей, ее супруг никогда не хотел там жить, да и она тоже, хотя им очень понравилось в Англии. Однако, по словам Татьяны, она верующий человек, поэтому ей важно жить в России, чтобы иметь возможность посещать русские храмы.