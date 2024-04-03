Житель дома в Испании, в котором, предположительно, проживал российский летчик-перебежчик Максим Кузьминов, рассказал РИА Новости, что после обнаружения тела пилота, полиция активно допрашивала соседей. По словам Пабло, многие жильцы, проживающие в одном доме с Кузьминовым, до сих пор не могут отойти от шока, так как к ним приходили и полицейский, и следователи, и журналисты.

«Их всех допрашивали много раз, узнавали, где они были в день убийства: что они делали, слышали ли выстрелы. Конечно же, это вызывает настороженность и опаску», – подчеркнул мужчина.

Сосед Кузьминова подчеркнул, что убийство поставило весь дом «на уши». В свою очередь Пабло отметил, что ни он, ни проживающий с ним сын Максима Кузьминова ни разу не встречал. Другие жильцы дома тоже рассказали, что не видели погибшего, а если и видели, то даже не обратили внимания.

По словам другого жильца, многие квартиры в доме сдаются в аренду, так как город Вильяхойосу является пляжным. Местное население уже привыкло к наплыву отдыхающих, поэтому даже не запоминают лиц новых «временных» жильцов, живущих по соседству.