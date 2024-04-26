Россия не станет использовать ядерное оружие в случае вооруженного конфликта с прибалтийскими государствами или Польшей. Такое предположение высказал политолог Ростислав Ищенко в интервью порталу «Военное дело».

Он пояснил, что военная доктрина четко определяет главное условие использования ядерного оружия. Речь идет об угрозе исчезновения государства. Цели развязать ядерный конфликт даже в случае агрессии со стороны Польши и Прибалтики у РФ нет. Однако она задействует все возможные методы защиты без применения ЯО.

Ядерное оружие не может использоваться в качестве инструмента для шантажа, уверен Ищенко. Также он отмечает, что в случае применения такого вооружения в заштатном конфликте ядерная держава рискует утратить свой статус.