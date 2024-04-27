Польша не просто так увеличивает численность своей армии и наращивает огневую мощь. Она активно готовится к войне с Россией, рассказал порталу «Военное дело» политолог Ростислав Ищенко.

Он пояснил, что Запад может начать блокаду Калининграда, чтобы вынудить РФ вступить в боевые действия. Морским путем разблокировать город у России вряд ли получится, так как в Балтийском море наблюдается превосходство у натовского флота. Поэтому единственный путь – это Сувалкский коридор, который проходит черед Литву и Польшу.

Чтобы защитить прибалтийские страны, Германия разместила в Литве свои силы. Польша предлагает ФРГ ввести военный контингент и на свою территорию.

Ищенко отмечает, что Варшава вряд ли стремится к противостоянию с Россией, однако она будет вынуждена вступить в него в случае вооруженного конфликта в Литве.