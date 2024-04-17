Российская супермодель Ирина Шейк, проживающая в США, опубликовала недавно в соцсетях достаточно откровенный снимок. На фото 38-летняя знаменитость предстала в массивных украшениях с бриллиантами и без одежды. Ирина прикрыла свою наготу только полотенцем.

Модель гладко зачесала волосы назад, собрав их в тугой пучок. Макияж знаменитости был сделан с акцентом на глаза – нижнее веко было подведено черным карандашом. На губы Ирина нанесла блеск естественного оттенка.

Ранее Ирина Шейк опубликовала архивную видеозапись со своей дочерью Леей. На кадрах девочка была еще совсем малышкой. Ирина играла с ней и целовала в щечку, а девочка громко смеялась. Ей нравилось, как мама изображает рычание тигра.

Ирина Шейк родила в 2017 году дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера. Знаменитости состояли в отношениях всего четыре года. Они расстались в 2019 году, однако продолжают общаться ради дочери и совместно занимаются ее воспитанием.