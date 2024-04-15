Знаменитая российская модель Ирина Шейк, проживающая в США, опубликовала на своей страничке в известной соцсети редкое видео со своей дочерь Леей, которую родила от голливудского актера Брэдли Купера. На этом видео девочка еще совсем маленькая. Ирина запечатлела на камеру, как целует малышку, а она улыбается.

Лея лежала на кровати в розовом комбинезоне вместе со своей знаменитой мамой. Ирина предстала перед камерой совершенно естественной – с распущенными волосами без укладки, а на лице не было макияжа.

Ирина поцеловала малышку в щечку и спросила: «Кто лежит на тигриной кровати?». Малышка засмеялась, а ее мама зарычала, изображая тигра, чем вызвала еще большую улыбку у Леи.

Напомним, Ирина Шейк родила в 2017 году дочь Лею от американского актера Брэдли Купера. Знаменитости состояли в отношениях с 2015 по 2019 года, однако не были в официальном браке. Известно, что артисты сохранили дружеское общение и совместно занимаются воспитанием общей дочери.