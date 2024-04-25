Знаменитая топ-модель Ирина Шейк вышла на прогулку со своим домашним питомцем. Папарацци удалось ее запечатлеть в уличном образе. Знаменитость даже для повседневных выходов выбирает достаточно стильные луки.

38-летняя модель надела черный костюм в стиле оверсайз вместе с модными «жокейскими» сапогами. Ирина подвернула рукава блейзера, обнажив светлую подкладу, которая эффектно сочеталась с белым лонгсливом. В качестве аксессуаров знаменитость выбрала темные солнцезащитные очки и массивные серьги-кольца. Волосы Шейк решила собрать в хвост.

Поклонники Ирины Шейк оценили стильный образ Ирины Шейк.

«Ирина даже с собакой гуляет так, словно дефилирует по подиуму», «Красавица в любом наряде», «Шейк великолепна, сразу выделяется из толпы», – написали фанаты знаменитости.

Ирина Шейк воспитывает 7-летнюю дочь Лею, рожденную от голливудского актера Брэдли Купера. Пара состояла в отношениях с 2015 года, но в 2019 году они расстались.