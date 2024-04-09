Звезда 90-х, российская певица Ирина Салтыкова вступилась за Лолиту Милявскую, ставшую изгоем отечественной эстрады после участия в скандальной «голой вечеринке». По мнению артистки, Лолита стала «заложницей ситуации», поэтому пострадала незаслуженно.

Салтыкова подчеркнула, что она много лет знает Лолиту и считает ее прекрасной певицей, обладающей великолепным чувством юмора.

«Считаю, наказывать профессиональных артистов за подобные проступки неправильно», – подчеркнула Салтыкова.

Знаменитость также добавила, что не понимает, почему организаторы этого вечера позвали прессу. По мнению Ирины, знаменитым гостям на вечеринку следовало надеть приличную одежду, подчеркивающую сексуальность. Тогда бы никто не возмущался, уверена артистка.

Так называемая «голая вечеринка» была организована блогером Анастасией Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор». На мероприятии появилось множество представителей отечественного шоу-бизнеса. Однако вечеринка вызвала ярое возмущение российской общественности. Многие участники вечеринки, включая Ивлееву, поплатились за это мероприятие. Их вырезали с эфиров телепередач на российских телеканалах, отменила концерты в российских городах, также с ними отказались сотрудничать известные компании.