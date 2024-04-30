Известная российская актриса Ирина Пегова довольно часто публикует в соцсетях новые кадры. Недавно артистка разместила новый снимок, приведший ее поклонников в настоящий восторг.

Ирина была запечатлена в стильном красном костюме. Фантазийный пышный рукав и широкий отложной воротник придали образу необычайный эффект. Она сделала селфи в зеркале, находящемся в фойе. Пегова сделала эффектную укладку и дополнила образ сумкой-мешком.

Подписчики актрисы были восхищены стильным ярким образом. Они написала массу позитивных комментариев, засыпав актрису комплиментами.

«Ириночка, какая же вы красоточка!!! Такой стильный образ, выглядите потрясающе», — написала поклонница актрисы.

Ранее Ирина Пегова опубликовала снимок со своей 18-летней дочерью Татьяной. Мать и дочь сделали селфи в автомобиле. Ирина и ее дочь Татьяна выбрали одежду черного цвета, а также очки в черной оправе. Пользователи засыпали и мать, и дочь комплиментами.