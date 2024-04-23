Российская актриса Ирина Пегова опубликовала в соцсетях снимок со своей 18-летней дочерью Татьяной. Фото было сделано в автомобиле. Ирина и ее дочь Татьяна обе выбрали одежду черного цвета, а также очки в черной оправе.

«Поехали по делам», – кратко подписала снимок артистка.

Поклонники Пеговой засыпали эту публикацию массой восхищенных комментариев. Многие отметили, что дочь очень похожа на свою знаменитую маму.

«Две красавицы», «Вы же одинаковые», «Сразу понятно, чья дочь», «Прекрасные девушки», – написали такие комментаторы фанаты актрисы.

Ирина Пегова родила дочь от российского актера Дмитрия Орлова. Пара состояла в официальном браке шесть лет. Но в 2011 году артисты приняли решение разойтись. Ирина не раз признавалась во время интервью, что очень рада была расстаться с бывшим мужем, так как ее жизнь кардинально изменилась. Но она подчеркнула, что не препятствует общению дочери с отцом. Они проводят время вместе. Периодически девушка публикует снимки со своим знаменитым папой в соцсетях.