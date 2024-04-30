Единственный сын российской певицы Ирины Дубцовой 18-летний Артем опубликовал в соцсетях снимки со своей возлюбленной – 17-летней Тоней Худяковой. Молодые люди часто постят совместные снимки, а звездная мать Артема восхищается и умиляется кадрами.

Накануне Артем Черницын опубликовал совместные с Тоней фотографии с совместного отдыха в Дубае. Молодые люди позировали на фоне отеля Burj Al Arab. Также они сфотографировались во время посещения уличного кафе.

Ирина Дубцова не осталась равнодушной от фотографий сына с его избранницей. «Мои», – кратко подписала снимок артистка и добавила эмодзи в виде сердца.

Интернет-пользователи также восхитились молодой парой. Многие отметили, что Артем и Тоня отлично смотрятся вместе и пожелали им счастья.