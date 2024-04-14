Ближе к ночи в субботу Иран атаковал Израиль сперва беспилотными аппаратами, а затем и баллистическими ракетами. Издание The Times of Israel написало о трех волнах боевых дронов, идущих одна за другой.

Позже армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила пуски баллистических ракет по целям в отдаленных регионах страны.

Портал РБК сообщил, что первые дроны достигли своих целей около двух часов ночи по Москве. Мощные взрывы прогремели в Иерусалиме, сигнал воздушной тревоги был активирован также в северной и южной частях Израиля, над Мертвым морем и в районе Шомрон.

ЦАХАЛ сообщает о сотне дронов, которые начали перехватывать сразу после появления в воздушном пространстве Израиля. В Соединенных Штатах заявляют, что Иран имеет возможность атаковать противника с применением как минимум 500 БПЛА. Причем не только со своей территории, но и с территории Сирии, Ливана, Йемена и Ирака. Сбивать дроны Тель-Авиву помогают истребители ВС США и Великобритании.

В Израиле заявляют о перехвате 99% всех дронов и ракет, а также о незначительном повреждении базы в Негеве. В Иране, напротив, сообщают, что все цели успешно поражены.

Отмечается, что это первый прямой удар Тегерана по Израилю – до этого момента атаки проводили «прокси» – движение «Хезболла» и йеменские хуситы.