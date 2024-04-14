Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что ответ на удар Израиля по посольству в Дамаске завершен. Атака дронами и баллистическими ракетами была ответными действиями на агрессию Тель-Авива и считается Тегераном исчерпанной.

«Военные действия Ирана, проведенные на основании статьи 51 Устава ООН, касающейся законной обороны, были ответом на агрессию сионистского режима против наших дипломатических объектов в Дамаске. Дело можно считать завершенным», – сообщается в комментарии иранской миссии.

Кроме того, Тегеран предостерегает Соединенные Штаты от вмешательства в конфликт и требует «держаться подальше». Также в комментарии сообщается, что если Израиль продолжит совершать подобные «ошибки», его ожидает гораздо более суровое наказание.

Ранее радиостанция Kan сообщила о «сотне» беспилотников Ирана, атаковавших Израиль, а также о баллистических ракетах. Кроме того, сообщается, что удары по стране наносились и йеменскими хуситами.