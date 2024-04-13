Российская ракета, уничтожившая Трипольскую ТЭС под Киевом, оказалась невидимой для украинских систем слежения. Они не сумели ее обнаружить, сообщил киевский авиационный эксперт Константин Криволап.

Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро «Антонов» пояснил, что защита Киева и окрестностей осуществляется зенитно-ракетными комплексами Patriot. Для обнаружения воздушных целей они используют не только собственные РЛС, но и информацию от американских самолетов ДРЛО и спутниковых систем.

Однако крылатая ракета, ударившая по ТЭС, не была обнаружена этими средствами слежения. В полете она сканировала рельеф, что позволяло лететь максимально низко над землей. Кроме того, благодаря минимальной радиолокационной заметности и совсем незначительному тепловому следу она оказалась «невидимкой» для украинских РЛС.

Криволап также высказал мнение, что у Киева уже недостаточно радаров, чтобы отслеживать все ракеты, которые используются РФ для ударов по объектам в столице. В результате Трипольская ТЭС оказалась полностью уничтоженной. На Украине называли ее поражение «черным днем» для энергосистемы страны.