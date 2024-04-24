Из публичного пространства Елена Миро пропала еще в марте 2023 года. Скандальная блогерша написала пост в ЖЖ о том, что перестает вести свой блог, возможно временно, а возможно и навсегда. Об этом знаменитость написала уже после переезда в США, где она вышла замуж на фотографа из Техаса.

«Все рано или поздно заканчивается. В этом нет ничего необычного. Все меняется, и все требует изменений. Или хотя бы сил на то, чтобы продолжать. А если их нет? Блог закрыт. Перерыв это или навсегда, время покажет», – написала Елена Миро в своем последнем посте.

В апреле в Телеграм-каналах появилась информация якобы о смерти скандальной блогерши в результате ДТП, произошедшего в США. Ссылаясь на инсайдерскую информацию, авторы Телеграм-канала написали, что Елена Миро из-за полученных во время аварии травм впала в кому, а позже скончалась в больнице. При этом на похороны в США приехала мать Елены, а отец отказался от поездки заграницу.

Экс-участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев написал в своем Телеграм-канале, что Елена Миро жива. Однако он не привел никаких доказательств своих слов. Алена Водонаева, которой приписывают дружеские отношения со скандальной блогершей, также обратила внимание на отсутствие официального подтверждения смерти Елены Миро. Она выразила надежду, что ее подруга жива, а новость о ее смерти – это всего лишь слухи.